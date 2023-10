Gli Altri Laziali | Adamonis espulso, Maximiano croce e delizia. Marino fermato dal legno!

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo acquisti in entrata, durante la sessione estiva la Lazio si è mossa anche in uscita, andando a piazzare tutti quei giocatori che avevano necessità di cambiare aria per fare nuova esperienza o che non rientravano nel progetto tecnico di Sarri. La stragrande maggioranza di queste cessioni sono state concluse sulla base di un prestito con opzione, o senza, di riscatto. E' proprio per analizzare nel dettaglio le loro prestazioni e aggiornare sulla continuità di rendimento di questi giocatori, che fa ritorno la rubrica settimanale: 'Gli Altri Laziali'. Gli occhi saranno costantemente puntati sull'impiego dei seguenti calciatori: Matteo Cancellieri (Empoli, prest. con dir.), Akpa Akpro (Monza, prest. con dir.), Fares (Brescia), Crespi (Cosenza), Bertini (Spal), Furlanetto (Fermana), Adamonis (Perugia), Floriani (Pescara), Marino (Foggia), Maximiano (Almeria, prest. con obbl.), Raul Moro (Real Valladolid, prest. con dir.), Marcos Antonnio (Paok Salonicco, prest. con dir.).

Serie A

CANCELLIERI (Empoli) - Torna in panchina Matteo Cancellieri nell'ultimo turno di Serie A. L'ala classe 2002 viene mandato in campo da Andreazzoli al 59' della partita contro il Bologna, con il risultato ancora sull'1-0 per i falsinei. Nei minuti successivi, però, si scatenerà la furia di Orsolini che, con altri due gol, chiude sul 3-0 la sfida.

AKPA AKPRO (Monza) - Quarto risultato utile per il Monza che batte il Sassuolo di misura a Reggio-Emilia. Nella vittoria dei brianzoli contro i neroverdi, Akpa Akpro resta ancora una volta in panchina tutta la partita.

Serie B

FARES (Brescia) - Dura 45' la partita di Fares contro l'Ascoli, termina per 1-1 e recuperata nel finale dal suo Brescia. L'esterno algerino viene sostituito all'intervallo, probabilmente per semplice gestione.

CRESPI (Cosenza) - Finisce ancora in panchina Valerio Crespi, anche nella vittoria all'ultimo secondo del suo Cosenza sul campo del Pisa. L'attaccante in prestito dalla Lazio, scivolato indietro nelle gerarchie, fa fatica a conquistarsi un ruolo più importante all'interno della squadra calabrese.

Serie C

BERTINI (Spal) - Ancora titolare Marco Bertini, anche nella sconfitta per 1-0 contro la Recanatese. Il centrocampista, rimasto in campo per 72', accompagna la manovra della squadra per tutta la prima frazione, tentando anche il jolly dalla distanza, però deviato e finito tra le braccia del portiere marchigiano. A complicare i piani degli Estensi è l'espulsione al 45' di Puletto.

MARINO (Foggia) - Una settimana, due partite e altrettante vittorie per il Foggia di Marino. Il centrocampista è titolare per tutti e 90' nella partita vinta 2-1 contro la Turris e nel secondo tempo è sfortunato, quando tenta il super gol da 30 metri, lasciando partire un bolide che si stampa sul palo. Resta in panchina invece, probabilmente per gestione, nel 5-0 inflitto dai pugliesi alla Turris.

FURLANETTO (Fermana) - Rimanda ancora il primo appuntamento stagionale Alessio Furlanetto. Il portiere classe 2002 resta in panchina nella partita pareggiata dalla sua Fermana contro la Vis Pesaro. Questa sera la squadra di Fermo sarà impegnata in Coppa Italia contro il Pescara. Sarà l'occasione per veder esordire Alessio?

ADAMONIS (Perugia) - Espulso Adamonis! Il portiere lituano lascia in 10 il Perugia negli ultimi minuti della partita, vinta per 1-0, contro il Sestri Levante. Un rosso, quello estratto dalla direttrice di gara che fa molto discutere, ma che per fortuna non ha inciso sul risultato finale. Adamonis, infatti, viene spinto a terra mentre tentava di rimettere in gioco il pallone con le mani. E' a quel punto che, forse per le proteste eccessive dopo il contatto, vien allontanato dal campo.

FLORIANI (Pescara) - Seconda presenza consecutiva per Romano Floriani che, a quanto pare, sembrerebbe essere entrato nelle grazie di Zeman. Il tecnico boemo lo manda in campo all'83' (dopo la titolarità della scorsa giornata), nella vittoria in rimonta contro il Gubbio per 3-2. Il terzino, subentrato sul 2-2, vive dal capo la rete che decide la partita.

Liga

MAXIMIANO (Almeria) - Definire l'inizio di stagione dell'Almeria drammatico, sarebbe forse un complimento. Anche nell'ultima giornata Maximiano e compagni riescono a metterci del loro. Dopo aver chiuso il primo tempo avanti di tre gol, grazie alla tripletta di Luis Suarez, nella seconda frazione subiscono una clamorosa rimonta. Maximiano è impeccabile nel neutralizzare il primo dei due rigori concessi alla sua ex squadra, ma troppo lento e statico in occasione del secondo gol degli ospiti. Sanchez, da posizione distante e defilata, lascia patire un destro che lentamente si stampa sul palo ed entra,

Secunda Division

RAUL MORO (Real Valladolid) - Sfortunatissimo Raul Moro. Partito finalmente titolare nella partita contro l'Eldense, al 44' accusa un problema al bicipite femorale. L'ala classe 2002 fino a quel momento era stato tra i giocatori più propositivi della partita, terminata per 0-1 in favore del Real Valladolid.

Souper Ligka Ellada

MARCOS ANTONIO (Paok Salonicco) - Pareggio casalingo del PAOK Salonicco contro il Panathinaikos per 2-2, a cui, però, non ha preso parte Marcos Antonio. Il brasiliano non è ancora rientrato dall'infortunio che lo tartassa da prima del suo trasferimento in terra greca.