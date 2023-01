Gli Altri Laziali, settimana di esordi. Bene Escalante, mentre Kamenovic...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in due (Escalante e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Ternana), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Torna titolare Acerbi, dopo la panchina contro l'Empoli, nella vittoria per 1-2 contro la Cremonese. Il difensore resta in campo per 90' e non ha responsabilità sul gol del momentaneo vantaggio di Okereke, bravo a calciare dalla lunga distanza e punire Onana. Rischia, però, nel finale con un intervento scellerato che sarebbe potuto costargli il cartellino rosso.

AKPA AKPRO (Empoli) - Pareggio spettacolo tra l'Empoli e il Torino al Castellani, con gli azzurri avanti di due reti e che si lasciano rimontare nel finale. Akpa Akpro è ormai un titolare della squadra di Zanetti, gioca fino al 64' quando viene sostituito perché ammonito. Meno di 20' dopo arriva lo spietato uno-due granata.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Brutta sconfitta per la Reggina di Inzaghi che, in trasferta, viene battuta 2-1 da un sorprendente Sudtirol all'85'. L'esterno Cicerelli viene schierato, ancora una volta, a partita in corso subentrando al 70' ma senza incidere.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Pareggio a reti bianche del Potenza in terra calabra contro il Crotone. Armini questa volta non prende parte alla sfida e resta in panchina per tutti e 90' di gioco.

ROSSI (Monterosi) - Pesante sconfitta per il Monterosi che perde 3-0 sul campo del Vortus Francavilla. Ancora indisponibile il lungodegente Rossi, fuori da mesi per infortunio.

NOVELLA (Picerno) e MARINO (Fidelis Andria) - Bella vittoria del Picerno contro la Fidelis Andria. Novella, titolare, batte quindi Marino, che non risulta neanche nella lista dei convocati. Il terzino, invece, resta in campo per tutti e 90' mettendo in scena una buona prestazione in ambo le fasi.

LOMBARDI (Triestina) - In crollo verso la Serie D la Triestina, sconfitta nuovamente 2-1 dai padroni di casa del Trento. Lombardi non rientra e resta ancora nella lista degli indisponibili, come per gran parte della stagione.

FURLANETTO (Renate) - Sconfitta di misura per il Renate, in casa, contro la Pro Patria. Furlanetto viene lasciato ancora una volta in panchina nella sfida contro la sua squadra del suo ex compagno nella Primavera della Lazio Ndrecka.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Vittoria importantissima in ottica salvezza del Cadice che batte 2-0 il Maiorca. Escalante, trasferitosi la scorsa settimana, dopo aver interrotto il prestito con la Cremonese, esordisce al 46' contro l'ex compagno Muriqi con cui ha condiviso la maglia della Lazio.

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Perde di misura, 0-1, il Real Oviedo in casa contro il Villareal B. Raul Moro, nuovo arrivo dalla Lazio dopo aver interrotto il prestito con la Ternana, fa il suo esordio subentrando al 68'. Il numero 40 dopo 10' serve un ottimo cross al compagno che, però, spara il colpo di testa sull'avversario.

JONY (Sporting Gijon) - Termina 0-0 la sfida tra Sporting Gijon e Malaga. Jony, dopo le parole del suo allenatore sul futuro, viene schierato al 76' e, pochi minuti dopo, inventa un grande cross per il compagno che in solitaria si divora il gol del vantaggio.

DURMISI (Leganes) - Pareggio senza gol del Leganes sul campo dell'Eibar. Durmisi, a causa dei suoi comportamenti non apprezzati dalla società, è stato messo fuori rosa dal tecnico che, in una recente intervista, ha espresso la sua delusione sul calciatore.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Pareggia per 1-1 lo Sparta Praga sul campo del Sigma Olomouc nella partita di ripresa della 1. liga. Torna in campo, a distanza di nove mesi, Kamenovic che partendo dalla panchina (reduce da un infortunio) esordisce con la nuova maglia al 75'. Il difensore serbo nel recupero serve con un colpo di testa il compagno isolato che, ribattendo, colpisce in pieno il palo.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Perde il San Paolo 2-1 sul campo del Corinthians. Andre Anderson è ormai fuori rosa e i punti interrogativi sul suo destino si fanno sempre più forti: difficile pensare a un suo ritorno alla Lazio.