Grandi risultati e bruschi stop: Lazio, sei (ancora) sull'altalena. E per la Champions...

La Lazio sembra soffrire della sindrome di Peter Pan, quella "malattia" che impedisce ai giovani di diventare grandi. Negli ultimi 10/12 anni, la squadra biancoceleste ha vinto sei trofei, è stata spesso protagonista in campionato ma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha sempre fallito l'appuntamento col definitivo salto di qualità, la capacità di stabilirsi in modo costante nei "quartieri nobili" del calcio italiano. La storia si sta ripetendo con Sarri, ma è stato uno scoglio contro cui sono andati a sbattere pure i predecessori. Si pensava che l'allenatore toscano potesse invertire la rotta, eppure anche lui non è ancora riuscito a venire a capo di questa sindrome. La Lazio è in zona Champions, ma è andata avanti tra alti e bassi. A grandi risultati hanno poi fatto da contraltare improvvisi stop.

Ai problemi ambientali si sono aggiunti i limiti di un organico che non offre alternative di grande qualità. Da anni si ripete che negli undici titolari la Lazio non ha nulla da invidiare alle big del campionato. Ma ormai, nel calcio delle cinque sostituzioni, i titolari devono essere di più, almeno 15-16. Sarri lo ha ammesso: "Non abbiamo una rosa che possa affrontare tre competizioni". Da qui la scelta - seppur implicita - di puntare tutto sul campionato. Comprensibile. Ma una grande squadra non fa scelte, cerca di prendersi tutto.

E se i problemi ambientali e di organico sono limiti con cui la Lazio deve fare i conti già da parecchie stagioni, ce ne sono poi altri specifici di questa annata. Un paio di uomini-chiave, quelli più importanti, stanno rendendo al di sotto delle aspettative. Immobile, ad esempio, è stato frenato dagli infortuni. E poi c'è Milinkovic che sembra vivere una fase di involuzione a livello di motivazioni, anche se pure lui ha voluto fronteggiare qualche acciacco. Per avere continuità è fondamentale avere l'apporto degli uomini decisivi. Ritrovare il miglior Ciro e il miglior Sergio è quindi un imperativo categorico.

