GRASSAU - Lazio, ultima seduta tedesca: prove anti-Qatar

GRASSAU - Ultima seduta a Grassau, vanno in scena le prove in vista dell'amichevole di oggi pomeriggio contro la nazionale del Qatar, da disputare in Austria, a Salisburgo, al SAK-Sportanlage Nonntal (stadio del SAK 1914). Sta per finire la seconda fase della preparazione atletica, si concluderà con il test in programma alle 18. La squadra rientrerà a Roma al triplice fischio. Nella rifinitura mattutina tutti a disposizione tranne Patric, fermo da diversi giorni per il problema al ginocchio già riscontrato ad Auronzo (andato in iperestensione). Lo spagnolo non verrà utilizzato così come accaduto contro il Genoa. Non sta sforzando, è stato condizionato per l'intero ritiro tedesco. Reintegrato da ieri invece Pedro, che con ogni probabilità verrà impiegato nella ripresa. Davanti dovrebbe essere riproposto il tridente con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Dubbio tra Cataldi e Marcos Antonio, forse stavolta potrebbe iniziare il brasiliano in regia. In difesa possibile ritorno dall'inizio per Marusic, durante la seduta schierato a sinistra con Hysaj dalla parte opposta, dove comunque viaggia verso la conferma Lazzari.