Guendouzi al centro della Lazio (e del gioco di Baroni). E ora è in una speciale Top 10

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La carica di Guendouzi. Il francese prepara la versione più arrembante di sé stesso. Quella di questo pomeriggio e gli altri big match: sono queste le sfide in cui si esalta e fa valere (ancor di più) il proprio temperamento. All'andata, con Rovella squalificato, aveva preso per mano il centrocampo, coprendo le spalle a Dele-Bashiru, mediano ancora indisciplinato, che invece ora è in ballottaggio con Pedro con la speranza di ricevere la maglia "lasciata" da Dia.

Guendouzi vuole che la Lazio rimanga protagonista anche nella seconda metà della stagione, quella più complicata, soprattutto dal punto di vista mentale. In questo senso, il francese è una garanzia e un esempio per ogni compagno, riporta il Corriere dello Sport. Approccio sempre determinato, si ricordano forse solamente un paio di gare steccate da quando è arrivato a Roma, almeno per atteggiamento. Guendo si carica e alza la posta in palio: la sfida contro la capolista è troppo allettante per non farsi sfuggire l'occasione di lasciare tutto in campo.

Il tandem con Rovella, neanche a dirlo, sta funzionando alla perfezione. I due formano una coppia affidabile e costante, sono diga e anima di una Lazio non ha più paura di confrontarsi ai massimi livelli. Le statistiche delle prime 24 giornate lo confermano: il francese è quarto nella Top 10 dei centrocampisti che giocano più palloni in questo campionato (1627), il compagno di reparto lo segue subito dopo in quinta posizione (1596). Tra i migliori anche due avversari di oggi: Anguissa e Lobotka. A centrocampo si prevedono scintille.

