Guendouzi: "Convocato dalla Francia anche grazie alla Lazio. Voglio..."

Matteo Guendouzi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia. Oltre alle dichiarazioni sulla vita a Roma e sulla sua esperienza con l'aquila sul petto, il giocatore ha detto la sua anche sulla posizione in campo e sul suo ruolo nei Blues. Ecco le sue parole: "Sono 4-5 anni che vengo convocato in nazionale, fin da quando ero all'Arsenal e avevo 19 anni. Penso che sia perché ho mostrato buone cose a livello di club e anche quando ho avuto l'opportunità di giocare per la nazionale francese. Dopodiché, come ho già detto, abbiamo dei giocatori molto bravi in ogni posizione, quindi è inevitabile che ci sia molta competizione. Bisogna essere molto bravi a livello di club per essere richiamati in nazionale, ed è chiaro che prestazioni come quelle che ho avuto recentemente con la Lazio o con la nazionale francese mi aiuteranno in futuro e per i prossimi appuntamenti internazionali. Credo che la costanza sia la cosa più importante, perché per un calciatore di alto livello non si tratta di fare buone prestazioni per un mese, due mesi o due amichevoli, ma di avere continuità a lungo termine per il futuro. È quello che sto cercando di fare da qualche anno a questa parte e mi sta riuscendo piuttosto bene".

Matteo ha anche risposto a chi lo vede al posto di Griezmann, sempre a modo suo: "Penso che, come tutti sanno, Antoine Griezmann sia un giocatore con caratteristiche uniche. Come ho già detto, è uno dei migliori giocatori della nazionale francese di tutti i tempi, semplicemente. Quindi no, non ho affatto le stesse caratteristiche, né gioco nella stessa posizione. Ci sono altri giocatori che giocano in quella posizione, che saranno in grado di fare bene, che saranno anche in grado di portare la squadra francese, spero, dove Antoine è stato in grado di portarla in passato. Ma Antoine è un giocatore diverso, con una qualità diversa dagli altri. Non credo che qualcuno possa sostituire Griezmann in termini di caratteristiche".