Guendouzi si prende la Lazio: elogi e personalità per il francese

RASSEGNA STAMPA - Guendouzi ha confermato la sua titolarità nel recente derby della Lazio contro la Roma, ottenendo elogi da Sarri per la sua personalità straripante. Da quando ha preso il posto titolare dalla trasferta con il Milan, non è stato sostituito in alcuna partita, dimostrando la sua efficacia in campo.

Guendouzi è stato uno dei pochi a metterci tutto nel derby, dimostrando più voglia di vincere che paura di perdere. La Lega Serie A ha evidenziato la sua eccezionale "heat map", sottolineando il cuore e il sacrificio del giocatore con macchie rosse lungo tutto il lato destro del campo. Con 11,321 chilometri percorsi, è stato il secondo calciatore biancoceleste per distanza, preceduto solo da Luis Alberto con 11,545 chilometri. Guendouzi ha ringraziato i tifosi su Instagram per la fantastica atmosfera all'Olimpico, ricevendo unanime riconoscimento come MVP per la sua prestazione.

L'utilizzo di Guendouzi da parte di Sarri è stato graduale, ma il giocatore ha conquistato costantemente la maglia da titolare, dimostrando di essere un elemento indispensabile per la squadra. Ora, con continuità e stabilità, Guendouzi sta conquistando il cuore dei tifosi e dimostrando il suo valore in campo e sui social.Riporta così il Corriere dello Sport.