Immobile: "Con Pellegrini non parliamo di Lazio e Roma. Prima della partita..."

Ciro Immobile si racconta in azzurro. Intervenuto, in compagnia di Lorenzo Pellegrini, ai canali ufficiali della Nazionale, il capitano della Lazio ha svelato alcuni suoi aneddoti interessanti: "Cosa mangi prima della partita? Pasta in bianco e pollo, l’importante è la merenda per noi. È il pasto pre gara. Ci sono alcuni che mangiano toast, altri solo riso. Di solito mangiamo sempre 3 ore prima della partita”.

Hobby fuori dal calcio? “Mi piacciono le macchine come Lorenzo (Pellegrini, ndr). Mi piace stare con la famiglia e con gli amici. Ci piacciono. Playstation? Con l’età che avanza e i bambini che crescono stiamo mollando un po’”.

Italia Under 20? “Ci sono rimasto male. Non hanno giocato come tutto il Mondiale,, erano forse troppo tesi. Hanno fatto un percorso bellissimo, ma le finali sono cosi. Meritavano qualcosa in più”.

Essere capitani di un derby... "Siamo i capitani delle due squadre e tutto dipende da noi. C’è rivalità e rispetto. Ognuno lotta per portare a casa il risultato. Quando siamo qui a Coverciano parliamo di tutto tranne che di Lazio e Roma. Ci bastano quelle due volte all’anno. A fine partita ci abbracciamo come è andata è andata. Da capitani dobbiamo dare l’esempio dei valori dello sport".

Cosa ti piace di Pellegrini? "Spesso parliamo di questa cosa. È come se ci completassimo. Lui ha una grande visione e sa sempre dove mettere la palla. Questo per un attaccante è top perché sai che la palla ti arriva al momento giusto. Con giocatori cosi è più semplice trovarsi davanti alla porta".