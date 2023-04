Immobile, i tempi di recupero di Ciro: dipende tutto da quanto sopporta il dolore

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Stefano Salvatori è un chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, ha lavorato fino a poco tempo fa nel team doctor del Benevento e, come riporta la rassegna di Radiosei, ha voluto dire la sua sulla gravità e sui tempi di recupero di ciò che è accaduto a Ciro Immobile a seguito dell'incidente: "Il problema non è sicuramente il trauma distorsivo lombare, che in pochi giorni si risolve. La frattura composta dell'undicesima costola destra crea più problemi, ma c'è da sottolineare che è una delle ultime due costole, composte da cartilagine, quindi si rimette a posto prima. Dipende tutto dal suo livello di sopportazione del dolore. Solitamente non serve tanto per recuperare. Certi infortuni fanno male se uno corre o fa rotazioni. Inoltre, se il trauma è nell'arco anteriore i tempi sono anche minori. In genere si parla di 2-3 settimane, ma uno come Immobile in 7-10 giorni può stare molto meglio. Ha sempre recuperato prima di quanto fosse previsto. Il rischio del rientro è che prenda una botta in quel punto e si dovrà rifermare per qualche giorno. Ma i traumi costali non sono frequenti nel calcio, dovrebbe essere davvero sfortunato. Ripeto, utto dipende dalla sopportazione del dolore".