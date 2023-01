Immobile, l’abbraccio con Carol fa il giro del mondo: dalle migliori tv a… Lebron James - FOTO

Il grande gesto di Immobile continua a fare il giro del mondo e a far parlare di sé. Solo qualche mese fa, il capitano della Lazio si era reso protagonista di una grande azione stavolta non sul campo da calcio. Tramite la redazione de Le Iene, l'attaccante biancoceleste ha organizzato una sorpresa alla piccola Carol, grandissima appassionata di calcio ma soprattutto grande aquilotta. Il video dell'abbraccio tra i due e dello sguardo commosso della bambina continua a spopolare ovunque. Negli ultimi giorni tantissimi media hanno riproposto questa bellissima storia: dai siti importantissimi come Sport Bible e 433, fino al canale televisivo francese più visto, Tf1, che ha etichettato il video come il migliore del 2022. Non solo. Le risate, la gioia e la passione per il calcio di Carol sono arrivate fino a LeBron James. La stella dell'NBA, 141 milioni di followers su Instagram, ha ricondiviso sulle storie una foto della giovanissima insieme al papà, in cui inscena una presentazione con il Psg e la scritta "No boyfriend until 2038". Un grandissimo successo per la piccola Carol che sta realizzando un sogno dopo l'altro anche grazie al suo idolo Ciro.