Immobile parla con Spalletti e salta l'Italia: ecco cosa è successo

RASSEGNA STAMPA - Affaticato, non escluso. La mancata convocazione di Immobile da Spalletti si spiega col buon senso. Salterà Malta e Inghilterra ma, riporta Corriere dello Sport, la decisione è stata concordata e presa dopo un colloquio approfondito con lo stesso CT. L'ex Napoli avrebbe voluto convocarlo, ieri ha chiamato Sarri per informarsi sulle sue condizioni fisiche e ha telefonato anche al centravanti, uscito malconcio dalla trasferta di Glasgow. La risonanza ha escluso lezioni, nel pomeriggio si è allenato col resto della squadra ma resta concreta l'ipotesi di una panchina con l'Atalanta. Immobile sarebbe uscito rasserenato dal colloquio con Spalletti, che l'avrebbe voluto al 100% della forma lunedì a Coverciano per impiegarlo almeno in una delle due partite e perché nello spogliatoio gli ha affidato una responsabilità rilevante. È stato deciso di soprassedere per evitare rischi, da qui l'esclusione. Lo stesso Ciro intende recuperare serenità e la migliore condizione. Non sta giocando bene, lo sa anche lui e teme nuovi infortuni dopo il calvario della stagione scorsa. Se andrà tutto bene, rivedrà l'azzurro a Roma con la Macedonia il 17 novembre.

