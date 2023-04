Incidente Immobile, Ciro scrive all'autista: il testo del telegramma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile ha voluto scrivere all'autista del tram 19 con cui si è scontrato domenica mattina. Un incidente incredibile che, per la dinamica dei fatti, poteva portare a conseguenze più gravi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il capitano della Lazio ha inviato un telegramma di auguri per una pronta guarigione. Ma anche un segnale di vicinanza per quanto accaduto. Ecco il testo del telegramma inoltrato dal legale del calciatore, Erdis Doraci, al tramviere: «Spero che al più presto ciò che è avvenuto diventi un brutto ricordo per tutti noi. Spero tu stia bene e ti auguro una pronta ripresa. Un abbraccio, Ciro Immobile».