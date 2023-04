Incidente Immobile, le parole di Ciro: "Ho pensato a proteggere le bambine"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, WEEKEND LIBERO: SARRI ASPETTA VECINO FORMELLO - Weekend libero al secondo posto. Sarri non poteva che confermare il programma dopo la bella vittoria contro lo Spezia: sabato e domenica liberi, gli allenamenti a Formello riprenderanno lunedì alle 15.30. Per martedì è prevista una doppia... FORMELLO - Weekend libero al secondo posto. Sarri non poteva che confermare il programma dopo la bella vittoria contro lo Spezia: sabato e domenica liberi, gli allenamenti a Formello riprenderanno lunedì alle 15.30. Per martedì è prevista una doppia... WEBTV INCIDENTE IMMOBILE, IL VIDEO DELLA SOCIETÀ E CIRO PROMETTE: "TORNERÒ PRESTO" Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tram e ha riportato la frattura di una costola e una contusione alla colonna vertebrale. Tante le dimostrazioni di affetto per il bomber che arrivano dai tifosi sui social, con il... Ciro Immobile è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un tram e ha riportato la frattura di una costola e una contusione alla colonna vertebrale. Tante le dimostrazioni di affetto per il bomber che arrivano dai tifosi sui social, con il... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA TURCHIA: "E' DERBY PER UN CENTROCAMPISTA!" In vista dell'estate, e in attesa di sapere quale sarà il futuro di Milinkovic e Luis Alberto, la Lazio studia dei possibili colpi a centrocampo. Tra i nomi che i biancocelesti avrebbero inserito nella loro lunga lista ci sarebbe anche quello del... In vista dell'estate, e in attesa di sapere quale sarà il futuro di Milinkovic e Luis Alberto, la Lazio studia dei possibili colpi a centrocampo. Tra i nomi che i biancocelesti avrebbero inserito nella loro lunga lista ci sarebbe anche quello del...