Inter - Lazio, a San Siro ondata biancoceleste: il dato sui tagliandi venduti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultima trasferta della stagione per la Lazio di Tudor che domenica 19 maggio scenderà in campo a San Siro contro l'Inter nella sfida in programma alle 18.00. Appuntamento importante per i biancocelesti che vogliono tentare il colpaccio contro i campioni d'Italia e sperare in un posto in Champions dopo aver già raggiunto la qualificazione in Europa.

A sostenere la Lazio, come sempre in questa stagione, ci saranno i suoi tifosi che hanno letteralmente riempito il settore ospiti. Come raccolto dalla nostra redazione sono infatti 1.700 i tagliandi staccati con ancora due giorni di tempo per far crescere ulteriormente il numero delle presenze.