Inter - Lazio, bestemmia Lazzari: ecco la decisione del Giudice Sportivo

La decisione del Giudice Sportivo è arrivata: Manuel Lazzari salterà il prossimo match della Lazio contro la Sampdoria, in programma sabato all'Olimpico alle ore 15:00, causa squalifica. Il calciatore biancoceleste ha infatti pronunciato un'espressione blasfema nel match di domenica contro l'Inter e successivamente le sue dichiarazioni sono state sottoposte a prova tv. Questo il comunicato: "Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 8.33 del 15 febbraio 2021) in merito alla condotta del calciatore Manuel Lazzari consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 7° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva;

delibera di sanzionare il calciatore Manuel Lazzari (Soc. Lazio) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

