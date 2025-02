Inter-Lazio, ecco quando parte la vendita dei tagliandi: tutte le info

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha comunicato che alle ore 12.00 di oggi, martedì 18 febbraio, verranno messi in vendita i biglietti per il settore ospiti di San Siro, in vista della partita in casa dell'Inter del 25 febbraio, ore 21.00, e valida per i quarti di finale di Coppa Italia.

La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di oggi martedì 18 febbraio, saranno messi in vendita i tagliandi per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa Inter-Lazio, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21:00 allo stadio San Siro di Milano.

• Apertura vendite: martedì 18 febbraio ore 12:00;

• Termine vendite: lunedì 24 febbraio alle ore 19:00;

• Settore ospiti terzo anello blu a 10,00 euro su vivaticket.com e - punti vendita Vivaticket;

• Capienza del settore 4.361 posti;

• limitazione: nessuna;

• per accedere al parcheggio del settore ospiti è necessario acquistarlo in anticipo, di seguito il link:

https://www.parkforfun.com/it/inter_events

Si comunica a tutti i tifosi di passare dal parcheggio ospiti (via Federico Tesio vicino Via Harar) per entrare allo stadio e non di andare direttamente all’ingresso 10 dedicato, perché le attività di filtraggio verranno svolte direttamente lì.

