Inzaghi: "Con il Crotone voglio la vera Lazio! Juve? Sconfitta analizzata, guardiamo al futuro..."

Venerdì alle 15 l'Olimpico sarà teatro della sfida tra Lazio e Crotone. Per la squadra di Inzaghi sarà l'occasione giusta per tornare a collezionare punti dopo i passi falsi contro Bologna e Juventus. Alla vigilia del match, Simone Inzaghi ha presentato la sfida contro i rossoblù ai microfoni di Lazio Style Channel: "Incontriamo una squadra che viene da un'ottima vittoria, ha cambiato allenatore da poco. Il Crotone gioca bene a calcio e verrà qui per fare la sua partita e noi dovremo approcciarla nel migliore dei modi. Veniamo da un periodo delicato, vogliamo tornare alla vittoria ma non sarà una gara semplice. Abbiamo perso contro la Juventus in malo modo, avevamo fatto 35-40 minuti nel migliore dei modi. Una volta trovato il pareggio, purtroppo, ci siamo disuniti. Il passato è stato analizzato com'è giusto che sia ma adesso bisogna guardare al futuro e il futuro si chiama Crotone, una partita da approcciare nel migliore dei modi. La squadra ha lavorato bene, oggi dovremo fare l'ultima seduta per vedere i giocatori che potranno essere disponibili, cercheremo di fare una partita da vera Lazio".

SCARPA D'ORO - "Immobile? La Scarpa d'Oro se l'è meritata per il lavoro che ha fatto in tutti questi anni. Com'è giusto che sia il presidente ha parlato benissimo delle qualità del ragazzo. Sono stato contento che ha ringraziato i compagni perché è grazie a loro e al loro aiuto che è riuscito a ricevere un premio così importante".

