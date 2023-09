Italia, Immobile: "Essere il capitano gioia e responsabilità". E su Spalletti...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco prima di intervenire in conferenza stampa il capitano dell'Italia Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "L’emozione e la responsabilità di fare il capitano con la maglia azzurra è sempre grandissima. Ti riempie di orgoglio e soddisfazione, vuol dire che il mio lavoro sta dando i suoi frutti sia come calciatore che come uomo, il capitano è capitano a 360°".

SPALLETTI - "Luciano è molto disponibile come persona prima e poi come allenatore, parla molto con i giocatori, e questo per noi è molto importante, mi ha fatto un’ottima impressione anche per il tipo di lavoro che stiamo facendo in campo, alcune le faccio con il club quindi sono avvantaggiato”.

MACEDONIA DEL NORD - "Mi sembra una squadra giusta per poter ripartire, non parlo di vendetta ma di una nostra ripartenza. Da ora in poi dovremo dare filo da torcere a tutti”.