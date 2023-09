Italia, Immobile ha trovato la vittima preferita: contro la Macedonia è una sentenza

Fonte: OptaPaolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Primo gol sotto la gestione targata Luciano Spalletti e con la fascia da capitano quello per Ciro Immobile. Il giocatore della Lazio ha messo a segno il momentaneo 1-0 per l'Italia, segnando di testa, ma c'è un curioso dato che appartiene al biancoceleste. Come riporta OptaPaolo, Immobile ha segnato tre gol contro la Macedonia del Nord, più che contro qualsiasi altra squadra con la Nazionale; inoltre, le sue ultime due reti contro questa avversaria sono arrivate di testa. Mirino.