Italia, Immobile: "Occhi lucidi? Bisogna stare uniti. Ci gira..."

Bestia nera la Macedonia del Nord. Prima la mancata qualificazione al Mondiale e oggi, l'Italia di Spalletti ritorna negli spogliatoi con un mezzo sorriso. Dopo il gol di Immobile, la gestione della gara è andata scemando ed è proprio il gol di Bardhi a beffare la nazionale. Al termine della sfida, ai microfoni della Rai è intervenuto il capitano dell'Italia: "Occhi lucidi? E' un momento in cui bisogna stare più uniti, ci gira un po' così. Eravamo riusciti ad avere qualche occasione nonostante il campo brutto, ma in questo momento dobbiamo stare più uniti, eravamo scesi bene, peccato. Eravamo stati bravi a creare le occasioni. Nel momento in cui gira così tocca rifarci martedì, purtroppo è andata così tocca lavorare ancora".