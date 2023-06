Italia, Immobile scrive l'ennesimo record: raggiunti Vialli e Toni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia trova di nuovo, nel parco attaccanti, la marcatura di Ciro Immobile dopo quasi due anni a digiuno. L'1-1 realizzato contro la Spagna su calcio di rigore permette al capitano della Lazio di diventare il miglior marcatore sotto la gestione di Roberto Mancini ma non solo. Con questa rete, infatti Immobile raggiunge quota 16 gol in Nazionale, agganciando Gianluca Vialli e Luca Toni all’11° posto della classifica marcatori all-time. Finalmente il bomber biancoceleste è tornato in azzurro.