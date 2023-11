Italia, la rabbia di Immobile: con la Lazio una grossa occasione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Macedonia del Nord attende l'Italia, senza però Ciro Immobile. Il capitano della Nazionale e dell'Italia ha segnato nel match d'andata, primo suo gol nell'era Spalletti, ma venerdì, al ritorno non ci sarà. La scorsa settimana, il commissario tecnico ha chiamato Ciro Immobile per motivare e comunicare le proprie scelte. "In questo momento qui mi sembrava che i tre che ho convocato fossero più in condizione", anche se "in Champions ha fatto bene, ha realizzato un gran gol, e gli ho fatto pure i complimenti quando ci ha parlato", così ieri Spalletti in conferenza stampa.

Come riporta il Messaggero però, tutto lascia pensare però, che i due gol in quattro giorni, anche piuttosto pesanti, non siano stati sufficienti per convincere il ct dell'Italia. Per questo, Ciro Immobile ci sarebbe rimasto male anche se ha apprezzato la telefonata di Spalletti. Nel derby, oltre la rabbia che una stracittadina può metterti addosso, nascondeva però anche il desiderio di dimostrare che finalmente il peggio è passato e che Immobile è pronto a rimettersi in gioco per la maglia azzurra.

La Lazio avrà due settimane di stop dal campionato. Si ripartirà da Salerno e da quel momento, inizierà la sua rincorsa all’Italia perché i tempi sono stretti. Immobile punta a far parlare solo il campo e con la maglia della Lazio. La rivalsa personale passa proprio da lui e dalla sua squadra, con cui ha il compito di riportare la Lazio a rispolverare con più continuità i gol che tanto mancano alla gente laziale.