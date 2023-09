Italia, Spalletti ha scelto: sarà Immobile il capitano degli azzurri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sarà Ciro d'Italia. Inizia una nuova era per la Nazionale di Spalletti, inizia una nuova era per il bomber della Lazio. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport sarà infatti Immobile il capitano dell'Italia in base alla regola, da sempre in vigore, del maggior numero di presenze in azzurro. 56 per l'attaccante, 54 per Donnarumma che sarà il vice a meno che Immobile non scenda in campo nella gara contro Macedonia e Ucraina.

Spalletti conosce bene Ciro anche se non lo ha mai allenato e nell'allenamento andato in scena nella giornata di ieri si è vista una combinazione ideale per sfruttare al meglio le caratteristiche di Immobile abituato al 4-3-3 e alla pressione di Sarri. L'unico ballottaggio è con Raspadori anche se il bomber della Lazio in questo momento ha più di una chance di partire da titolare.