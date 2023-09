Italia, spuntano le maglie di Immobile, Zaccagni e Romagnoli: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera alle ore 20:45 l'Italia di Spalletti affronterà la Macedonia del Nord nel match valido per la quinta giornata delle qualificazioni a Euro2024. Attualmente, gli Azzurri si trovano al terzo posto nel Gruppo C e hanno gli stessi punti della nazionale macedone, che però ha una partita in più. Poco fa, la Nazionale italiana ha diramato ufficialmente i numeri di maglia che i calciatori indosseranno nella sfida odierna: Ciro Immobile ha confermato il numero 17, con cui esordirà da capitano, Zaccagni la numero 20 e Romagnoli la 6. Di seguito la lista completa:

Nicolò Barella: 18

Alessandro Bastoni: 23

Cristiano Biraghi: 4

Bryan Cristante: 16

Matteo Darmian: 13

Giovanni Di Lorenzo: 2

Gianluigi Donnarumma: 1

Davide Frattesi: 19

Wilfried Gnonto: 11

Ciro Immobile: 17

Manuel Locatelli: 5

Gianluca Mancini: 14

Alex Meret: 21

Matteo Politano: 7

Giacomo Raspadori: 10

Mateo Retegui: 9

Alessio Romagnoli: 6

Giorgio Scalvini: 15

Sandro Tonali: 8

Guglielmo Vicario: 12

Mattia Zaccagni: 20

Nicolò Zaniolo: 22