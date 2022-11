Italia U21, doppietta di Cancellieri alla Germania: il post della Lazio - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Italia Under 21 ha perso 4-2 contro i pari età della Germania ad Ancona. Nonostante la sconfitta degli azzurri, Matteo Cancellieri è stato il grande protagonista di serata: due gol realizzati in 30 minuti giocati. L'attaccante della Lazio ha portato a 4 gol il proprio bottino con l'Under 21 in 8 presenze totali, ai quali va aggiunta quella con la nazionale maggiore di Roberto Mancini. Il club biancoceleste sui propri canali social ha esaltato la prestazione del proprio giocatore: "Bravo Matteo! Doppietta per Cancellieri nel test dell'Under 21 con la Germania".

𝗕𝗿𝗮𝘃𝗼 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼!



🇮🇹 Doppietta per Cancellieri nel test dell’Under-21 con la Germania pic.twitter.com/0StvPtj3EU — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 19, 2022

