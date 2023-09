Italia-Ucraina, le pagelle dei quotidiani: Zaccagni pericolo costante

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il mezzo passo falso sul campo della Macedonia del Nord, l'Italia risponde presente e vince una partita fondamentale per l'economia del girone contro l'Ucraina. A San Siro la nuova Nazionale di Spalletti propone un grande calcio ma concretizza poco. Non importa, gialloblu battuti per 2-1 grazie alla doppietta di Frattesi e prima vittoria azzurra per il nuovo ct. Fioccano bei voti sulle pagelle dei principali quotidiani sportivi, premiato anche Zaccagni autore di un'ottima prestazione.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6,5, Scalvini 7, Bastoni 6, Dimarco 6 (58' Biraghi 6); Barella 6,5 (84' Cristante sv), Locatelli 7, Frattesi 8; Zaniolo 6,5 ( 72' Orsolini 6), Raspadori 6,5 (72' Retegui 6), Zaccagni 7 (58' Gnonto 6). Ct. Spalletti 7

Il commento del Corriere su Zaccagni: "Recupera, approfittando dell’errore di Sudakov, il pallone che diventa quello dell’1-0, costante pericolo, prova sempre a saltare l’avversario. Spalletti l’ha voluto recuperare anche in extremis, ecco spiegato perché".

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6, Scalvini 6, Bastoni 6,5, Dimarco 5,5 (58' Biraghi 6); Barella 6 (84' Cristante sv), Locatelli 7, Frattesi 8; Zaniolo 7 ( 72' Orsolini 6), Raspadori 6,5 (72' Retegui sv), Zaccagni 6 (58' Gnonto 5,5). Ct. Spalletti 7

Il commento della Gazzetta su Zaccagni: "Gran partenza con l'assist dell'1-0, un paio di incursioni in dribbling. Che sia lo Zaccagni di Sarri? No, non del tutto. Troppe pause e un rigore in movimento sbagliato".