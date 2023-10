James Wilson: "Papà e la Lazio un amore infinito. Rivedo spesso il suo gol alla Sampdoria..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Oggi, 27 ottobre 2023, Pino Wilson avrebbe compiuto 78 anni. La nostra redazione ha raggiunto telefonicamente in esclusiva il figlio del capitano dello storico primo scudetto, James Wilson.

Il primo pensiero lo dedica subito ai tifosi

"Consentimi di ringraziare innanzitutto i tifosi, perché non c’è stato un giorno che non mi hanno portato la testimonianza e l’affetto per me, per papà e per la nostra famiglia. Sono veramente unici, non ci hanno mai lasciato soli. Meriterebbero molto altro ma non ho gli strumenti, molto altro vorrei fare per fargli capire l’amore che noi come famiglia abbiamo nei loro confronti".

Che ricordo ti è rimasto di tuo padre, Pino Wilson?

"Di ricordi di mio padre con la maglia della Lazio non ne ho molti, ero molto piccolo quando quella “banda di matti” ha vinto lo scudetto. Ma ogni tanto, quando sto per conto mio, mi piace un po’ andare a rivedere i suoi video e le immagini. In particolare mi piace andare a ricordare il suo gol contro la Sampdoria nell’anno dello scudetto, lo vedo sempre con molto piacere perché non era competenza sua quella zona di campo, tanto che ha fatto pochi gol nei dieci anni di Lazio. Però quel gol mi fa piacere sempre rivederlo, è stato anche un discreto gol. Invece il ricordo che ho vissuto in un’altra situazione vicino a lui è stato quando hanno organizzato con Massimo Oddi, e tanti altri, l’evento ‘Di Padre in Figlio’. Quando stava in mezzo al campo è rimasto scioccato da tutto il popolo laziale che aveva invaso l’Olimpico. Non riusciva a farsene una ragione per quanto era contento. Ho proprio impressa la sua immagine, con questi occhi gonfi di lacrime di felicità e gioia. È stato il momento più bello dopo lo scudetto per lui".

Secondo te, quanto è stato importante tuo padre per la Lazio?

"È stato un amore infinito che ancora oggi esiste. È ovvio che papà ha dato tutto sé stesso per questa maglia, ma ha ricevuto veramente tanto in maniera esponenziale. A distanza di 50 anni, lui era ancora nella testa di tutti i tifosi. C’è stato proprio un passaggio di consegne continuo, e lui non si capacitava di come ancora negli anni la gente potesse avere una parola d’affetto nei suoi confronti e di tutti gli altri del 1974. Ha ricevuto veramente tanto, e molto di più di quello che ha dato lui, che non è stato poco".

Cosa ti manca di più di lui?

"Mi manca il papà. È sempre stato comunque di poche parole in famiglia, ma bastava uno sguardo e ti diceva tutto, mi manca il riferimento, la sua presenza, le telefonate il lunedì per commentare la partita. Mi manca un po’ tutto, anche se ho la percezione di averlo sempre vicino, e questo mi piace".

Un commento, invece, sulla Lazio attuale: che stagione è stata fino ad ora?

"Sono convinto che, al di là della falsa partenza in campionato, la Lazio ha ripreso a correre in campionato. Abbiamo tutti i requisiti per fare bene: l’allenatore c’è, la squadra si è rinforzata, abbiamo una rosa lunga con giovani di qualità e gente già affermata. Ci sono tutti gli ingredienti per recuperare terreno in campionato. In Champions abbiamo fatto un brutto passo falso, una prestazione brutta, però anche lì siamo ancora in corsa. Ci sono ancora tutti i presupposti per fare bene. Soffrire poi sta nel nostro DNA, noi laziali lo sappiamo. Anche questa volta non ci tireremo indietro e saremo pronti a spingere la nostra Lazio verso il passaggio del turno".

Cosa sta mancando alla squadra di Sarri in questo momento?

"La Lazio credo stia subendo troppi gol, rispetto all’anno scorso chiaramente. È quello che sta mancando quest’anno, i famosi ‘clean sheet’ erano stati lo zoccolo duro della Lazio. Non è una questione di reparto difensivo, ma di solidità di squadra. Secondo me, recuperata questa, che non è semplice, potremmo andare in discesa. Ma dobbiamo fare presto, sennò nel lungo periodo saremo sempre un po’ impantanati".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.