Juve in zona Champions: come cambia la classifica

Occhi puntati sulla classifica. Il Collegio di Garanzia del Coni ha appena emesso la sentenza riguardo al ricorso della Juventus, in merito al caso plusvalenze che, inizialmente, la Corte d'Appello Federale aveva inflitto 15 punti di penalizzazione. Come già riportato, il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso del club bianconero, rinviando così alla Corte d'Appello con la richiesta di rimodulare la sentenza. Dunque, i 15 punti di penalizzazione sono stati restituiti in attesa di nuovo giudizio. Ma come cambia la classifica? La Juventus adesso si trova in terza posizione a 59 punti (ne aveva 44 sul campo, prima della sentenza odierna). Al primo posto, il Napoli di Spalletti, con la Lazio ancora seconda a quota 61 punti. Per gli uomini di Maurizio Sarri, decisiva sarà la partita di sabato contro il Torino in termini di qualificazione Champions League.