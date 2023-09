Juve-Lazio è anche Allegri contro Sarri: i precedenti tra i due tecnici

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Tra gli spunti più interessanti della sfida tra Juventus e Lazio in programma sabato 16 settembre 2023 all'Allianz Stadium (ore 15:00) c'è sicuramente il confronto a distanza tra i due allenatori Allegri e Sarri. Due filosofie di gioco diametralmente opposte. Il primo più pratico e meno propenso a badare all'estetica. Il secondo cultore del gioco talvolta anche a scapito del risultato. Vedere la sua creatura applicare i concetti provati e riprovati nei duri allenamenti è alla base di tutto per l'ex tecnico del Napoli. Non sempre però questa strategia gli ha permesso di avere la meglio sul suo rivale in panchina ed infatti gli scontri diretti pendono nettamente dalla parte del mister bianconero. In 18 confronti sono 10 le vittorie di Allegri a fronte di 4 pareggi e 4 vittorie per Sarri, tra le quali si può annoverare quella arrivata nell'ultimo confronto di campionato disputato lo scorso aprile allo Stadio Olimpico in cui la Lazio si è imposta per 2-1 con le reti di Milinkovic-Savic e Zaccagni.

