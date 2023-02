Juve - Lazio, le probabili formazioni: pronto Immobile, Luis Alberto...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli ottavi di finale di Coppa Italia sono ad un passo, Juventus - Lazio è pronta ad accendere la grande serata. Maurizio Sarri, tra dubbi e i quarti da centrare pensa all'11 titolare più efficace. In attacco, salvo sorprese tornerà dall'inizio il capitano Ciro Immobile che verrà affiancato da Felipe Anderson e Zaccagni, favoriti su Pedro. Il ballottaggio è soprattutto in difesa ma non è da escludere l'ennesima conferma di Casale e Romagnoli, con Patric che spera però nel rilancio. Sulle fasce, Lazzari a destra, Marusic leggermente in vantaggio su Hysaj. A centrocampo dovrebbe ritoccare a Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, ma attenzione alla carta Vecino. Tra i pali dovrebbe essere riproposto Maximiano, dopo il rilancio con il Bologna.

PROBABILE FORMAZIONE

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Chiesa, Miretti, Fagioli, Paredes, Soulé, Iling-Junior, Kean. All.: Allegri.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Provedel, Hysaj, Gila, Patric, Pellegrini, Bertini, Marcos Antonio, Vecino, Basic, Cancellieri, Pedro, Romero. All. Sarri.