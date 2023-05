Juventus, il giorno delle motivazioni: gli scenari. E in classifica la Lazio...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il giorno del giudizio per la Juventus. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei oggi il Collegio di garanzia dello Sport pubblicherà le attesissime motivazioni sul processo plusvalenze che ha visto le condanne definitive dei dirigenti apicali (Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene) e l'annullamento con rinvio alla Corte d'appello federale per quelli minori e per la stessa Juventus. La domanda su cui gira tutto il discorso è: la società riceverà una nuova penalizzazione in classifica? Oggi se ne saprà sicuramente di più.

SCENARI - Le possibilità in Corte d'appello sono due: annullamento definitivo della penalizzazione o ricalcolo in base a quanto stabilito dal Collegio di garanzia. Dal dispositivo pubblicato lo scorso 20 aprile è molto probabile la seconda strada. La conferma definitiva della condanna per slealtà sportiva (articolo 4) dei massimi dirigenti spinge a pensare che una parte del -15 in classifica verrà riproposta dalla CAF, mentre verrà rivalutata quella relativa alle responsabilità dei dirigenti minori. Oggi, con le motivazioni in mano, sarà possibile capire almeno la strada che sarà imboccata dall'organo federale, mentre per l'eventuale quantificazione bisognerà aspettare. La Corte convocherà la nuova udienza, quella in cui dovrà emettere la sentenza, in 15 giorni e anche in caso di nuovo ricorso della Juventus al Coni si arriverebbe alla conclusione della vicenda prima della fine della stagione.

CLASSIFICA - La penalizzazione della Juventus avrebbe effetti diretti sulla corsa Champions. In caso di pena superiore a 2 punti (tralasciando il discorso dell'afflittività) la Lazio tornerebbe seconda. Inoltre con più di 8 punti di penalizzazione ai bianconeri, quinti in classifica e quindi riferimento ultimo per l'entrata in Champions League diventerebbero Atalanta e Roma a 6 lunghezze di distanza dai biancocelesti. Inoltre per buon senso, considerando sia Inter che Milan dentro alle quattro, andrebbe quasi a sfumare il pericolo che il quarto posto non basti per la Champions (discorso delle vincitrici delle competizioni europee in corso). Poche ore e tutto sarà più chiaro.