Juventus - Lazio, un classico di Coppa Italia: tutte le curiosità

Juventus - Lazio è ormai un classico per quanto riguarda la Coppa Italia. Parecchie delle gioie recenti dei biancocelesti nel trofeo nazionale sono legate a sfide contro i bianconeri, come per esempio la pirotecnica semifinale di ritorno dell'edizione 2012-13 (quella del 26 maggio), quando nei minuti di recupero ci furono tre colpi di scena (gol di Vidal, gol di Floccari, clamoroso errore di Marchisio) che alla fine premiarono le Aquile allora guidate da Petkovic. Di seguito le curiosità degli incroci tra Juventus e Lazio.

- La Juventus è la squadra che la Lazio ha affrontato più volte in Coppa Italia: sono 25 i precedenti e il bilancio recita 10 vittorie per la Juventus, 8 per la Lazio e 7 pareggi.

- Juventus e Lazio si affrontano in semifinale per la settima volta nella storia della Coppa Italia: in 4 delle 6 precedenti i biancocelesti hanno superato il turno.

- Nelle tre occasioni più recenti in cui Juventus e Lazio si sono affrontate in semifinale hanno avuto la meglio i biancocelesti: stagione 1997-98, 2008-09 e quella storica del 2012-13.

- La Juventus è la squadra contro cui la Lazio ha subito più sconfitte nel torneo, 10.

- La Juventus ha vinto le ultime quattro sfide contro la Lazio in Coppa Italia: finale nel 2014-15, quarti di finale nel 2015-16, finale nel 2016-17 e quarti di finale nel 2022-23.

- La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 22 partite casalinghe di Coppa Italia (19 vittorie e 3 pareggi). La sua ultima sconfitta a Torino risale al 5 marzo 2015, 1-2 contro la Fiorentina, nella semifinale d'andata dell'edizione 2014-15.

- La Lazio ha perso le ultime quattro trasferte di Coppa Italia e non ha mai subito cinque sconfitte fuori casa di fila nella sua storia nel torneo.