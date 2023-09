Kamada: "Alla Lazio per migliorare. Possiamo lottare per..."

Daichi Kamada parla ancora direttamente dal Giappone. Il centrocampista ha parlato a Sports Graphic Number Web commentando la nazionale giapponese e l'importanza di rappresentare il proprio paese. Il calciatore della Lazio ha anche parlato dei suoi obiettivi e di come si metta costantemente alla prova per dare il massimo. Il nipponico ha detto: "Penso che i giocatori del mio ruolo debbano essere in grado di fare sia la fase offensiva che quella difensiva ad alto livello. Infatti, se guardi i giocatori che giocano nelle big tutto il mondo questi riescono a farlo bene. Ci sono molti giocatori in questa posizione che possono farlo. Penso che il modo migliore per crescere come giocatore sia giocare in Champions League e giocare per una squadra che può competere per lo scudetto". Il portale poi dice che il sogno del centrocampista è quello di vincere la Champions League e di diventare uno dei migliori nel suo ruolo.