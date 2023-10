Kamada-Maeda: l'intervista doppia dopo Celtic-Lazio - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Avversari in campo, compagni in Nazionale. Daizen Maeda e Daichi Kamada si sono sfidati nella gara di Champions League tra Celtic e Lazio, vinta dalla squadra di Sarri grazie alla rete di Pedro nel finale. I due hanno rilasciato un'intervista doppia UCL Magazine Show in cui hanno svelato il loro rapporto: "La prima volta che ci siamo conosciuti è stato in Nazionale. Lui era seduto da solo e sembrava un po’ nervoso, mi dispiaceva e quindi ho iniziato a parlarci", afferma Kamada e Maeda conferma: "Non saremmo diventati amici se non fosse stato per quell’incontro, per me lui è come un fratello.

"Hai giocato in Champions con l’Eintracht nella passata stagione, che sensazioni hai avuto? Per me è stata la prima volta, non ero sicuro di quanto lontano potessimo arrivare ma il nostro obiettivo era quello di passare il girone e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, complesso è stato un buon risultato", questa la risposta di Kamada.

I due poi si lasciano andare a un simpatico siparietto: "Vuoi che insegni come si fanno i gol?" dice il biancoceleste e il calciatore del Celtic risponde: "No sto solo dicendo che hai giocato benissimo".

Sulla gara di Champions: "Ho considerato Daichi come un mio avversario, ho detto ai miei compagni che è lui il segreto del successo della Lazio", "Nella gara volevo a tutti i costi avere la meglio su un altro giocatore giapponese", ha concluso Kamada.