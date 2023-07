Klose e la voglia di Lazio: Miro annuncia il ritorno in un'altra veste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Da calciatore ad allenatore, un percorso che hanno intrapreso tanti ex Lazio in passato. La stessa strada intrapresa da Klose che, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport di oggi, ha svelato la sua volontà di tornare a Formello per guidare la prima squadra. Miro ha dichiarato di seguire molto il campionato tedesco, ma di essere rimasto legato alla Serie A. Attualmente si vedrebbe bene come allenatore della Lazio, anche se non ne ha mai parlato direttamente con Lotito. Il suo obiettivo, ha ribadito ancora una volta, è quello di guidare i biancocelesti in futuro.