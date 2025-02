La Champions può decidere il futuro della Lazio (e dei suoi big): la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Champions decide (di nuovo) il futuro della Lazio. È una questione vitale per il bilancio, riporta Il Messaggero, riprendersi il quarto, e forse quinto, posto in classifica. Già a partire da domani pomeriggio contro il Monza. "Il tecnico ha messo il veto e la società ha respinto le richieste per diversi giocatori perché non volevamo indebolire l'organico a stagione in corso. A luglio sarà diverso", ha spiegato il ds Fabiani. Ed è proprio così: in base ai soldi che entreranno dal piazzamento finale in Serie A o in Europa League si capirà se il percorso di crescita avrà un impulso oppure dovrà procedere pian piano.

In altre parole, per superare l'indice di liquidità, come anticipato anche nella giornata di ieri, la Lazio si è già impegnata a pagare 50 milioni (da versare prima e dopo il 30 giugno) considerando il costo di Rovella, Pellegrini, Tavares, Belahyane, Provstgaard (su Ibrahimovic non c'è l'obbligo). Solo gli introiti immediati della qualificazione in Champions coprirebbero queste cifre in anticipo, consentendo al club di migliorare ulteriormente la squadra. L'Europa dei grandi, insieme alle offerte che arriveranno, decideranno se solo un big o quanti altri dovranno essere sacrificati sul mercato per potere rinforzare anche la rosa in modo adeguato.

