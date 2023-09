La Lazio guarda al mercato: ecco i profili nel mirino

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA – Mercato chiuso ma neanche tanto. La Lazio continua a guardarsi intorno, osservando profili in giro per il mondo. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ultimo nome è quello di Artur Victor Guimarães, attaccante in forza al Palmeiras. Classe '98, il brasiliano ha un accordo valido fino al 2028, non sarà facile aggiudicarselo senza un importante investimento economico. A spingere la società a tornare sul mercato nella prossima finestra sono anche le condizioni fisiche di Pedro, alle prese con diversi acciacchi dovuti all'età. Proprio per questo motivo, prima del gong era stato vagliato anche il giovanissimo Oscar Bobb, prodotto della cantera del Manchester City, con cui però non ha ancora esordito in prima squadra