La Lazio spoilera le nuove maglie: "Il blu incontra il celeste" - FOTO

LAZIO SOCIAL - Mancano poche ore a Lazio - Brescia, gara fondamentale per la squadra di Inzaghi che punta ad accorciare su Inter e Atalanta. Le aquile puntano il secondo o il terzo posto per chiudere alla grande una signora stagione. L'attesa per il match di stasera è anche per la presentazione della nuova maglia che Immobile e compagni indosseranno nella nuova stagione. Non ci sono più dubbi sul fatto che la maglia home, o prima maglia a seconda di come vogliate chiamarla, sarà celeste. Con un post sui social, la società capitolina ha mostrato un dettaglio della nuova casacca. "Celeste è il colore di casa" si legge nella didascalia della foto. Dall'immagine si percepisce poi un colletto modello polo bianco con al centro una riga celeste. Immancabile la scritta SS Lazio appena sotto il colletto e un triangolino sempre bianco bucherellato per favorire la traspirazione.

Di volta in volta viene svelato un pezzo, non solo la maglia "home", il secondo riferimento social vede il celeste incontrare il blu in quella che dovrebbe essere la terza maglia della prossima stagione: "Il blu incontra il celeste per scrivere insieme una nuova grande storia".