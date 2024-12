Lazio, a breve arriverà la maglia per i 125 anni: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Il compleanno si avvicina. La Lazio il prossimo 9 gennaio compirà ben 125 anni. Una data simbolica da festeggiare, come ogni stagione. Per farlo la società biancoceleste si sta organizzando a dovere, visto che ormai manca sempre meno. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, sarebbero già iniziati gli 'shooting' per la nuova maglia celebrativa. A breve sarà resa nota, l'esordio è praticamente dietro l'angolo. L'attesa sta per finire.