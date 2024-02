Lazio, a marzo vertice Lotito-Sarri: serve un patto per proseguire

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Lotito e Sarri, un rapporto complicato regolato da un contratto in scadenza nel 2025. Il grande neo tra i due è sempre l'approccio al mercato. A gennaio, però, la pace e la calma hanno fatto da padrone, ma solamente perché il tecnico ha vissuto questa sessione invernale con distacco, contando i giorni che mancavano alla chiusura.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Mau non ha nemmeno fatto finta di credere all'arrivo di qualcuno: è rimasto in silenzio, come farà anche prima di Atalanta - Lazio. Le idee dei due sulle mosse in entrata e in uscita sono sempre molto diverse. Sarri crede la squadra avrebbe bisogno di più scelte, Lotito, invece, vuole impostare gli affari con i suoi tempi e soprattutto ai suoi prezzi.

Il prossimo vertice sul rinnovo tra i due verterà proprio sulla questione mercato. La sosta di marzo (tra il 17 e il 30), dopo il turno completo di Champions League, sarà utile per programmare un primo incontro. L'argomento principale sarà proprio il possibile rinnovo di contratto dell'allenatore, in scadenza nel 2025. Fondamentale stabilire le intenzioni e le azioni, che dovranno convergere per proseguire insieme.