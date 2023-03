Lazio, a Napoli ha vinto la concretezza: i dati che certificano l'impresa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Compatta, ordinata e concreta. Questa la miglior versione della Lazio che è riuscita nell'impresa di sbancare il Maradona. Un risultato, quello maturato con il Napoli, che arriva da lontano. Sarri sta lavorando dallo scorso anno alacremente sui movimenti difensivi di squadra, ora si raccoglie quanto seminato: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, per Provedel quello di venerdì è stato l'ottavo clean sheet in trasferta. Così bene si era fatto solo nella stagione 1994/95 e in quella 1999/2000. Nel complesso delle 25 giornate giocate il portiere biancoceleste non ha subito gol per 14 volte (secondo miglior estremo difensore della Serie A con 19 gol subiti). Per difendere la porta contro la squadra di Spalletti, i ragazzi di Sarri hanno corso per 117.7 km (oltre 9 in più dei partenopei). Le mosse di Sarri per vincere la partita a scacchi con il collega conterraneo sono state tre: l'annullamento di Lobotka, il lavoro di copertura delle ali e l'arginamento di Osimhen. Scacco matto.