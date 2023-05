Lazio a un passo dal record storico: può arrivare già a Udine

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Manca un solo clean sheet alla Lazio per scrivere la storia. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei momento la formazione biancoceleste è arrivata a quota 19, resta un ultimo sforzo per arrivare a cifra tonda, un traguardo che solo in pochi sono riusciti a tagliare. Dopo aver subito quattro gol nelle ultime due partite con Milan e Lecce, la squadra di Maurizio Sarri ha bisogno di ritrovare la solidità che l'ha contraddistinta in tutto il campionato, permettendole di essere la seconda miglior difesa del torneo, dietro solamente al Napoli neo-campione d'Italia.



Un rendimento eccezionale, che già adesso ha garantito alla squadra biancoceleste di concludere oltre il 50% delle partite del campionato con la porta inviolata. Toccando quota 20, però, i giocatori di Sarri riuscirebbero a entrare in una vera e propria élite dell'era dei tre punti in un singolo torneo. In questa cerchia piuttosto ristretta, infatti, al momento ci sono solamente altre tre squadre: la Roma (che ce l'ha fatta in due circostanze, nel 2003/04 e nel 2013/14), il Milan (nel 2010/11) e la Juventus (che ci è riuscita addirittura in 4 occasioni, nel 2011/12, nel 2013/14, nel 2015/16 e nel 2017/18, con la possibilità di arrivare a 5 visto che nella Serie A in corso è a 19). L'anomalia, nel parallelo con la Lazio, è che in tutti questi precedenti non è mai accaduto che le società in questione abbiano concluso il loro campionato oltre il secondo posto in classifica. La Lazio attualmente quarta, anche se ad appena 5 punti (da conquistare nelle tre partite rimanenti) dalla matematica qualificazione alla prossima Champions League, senza considerare l'eventuale nuova penalizzazione nei confronti della Juventus stravolgerebbe nuovamente la classifica.

L'obiettivo è quindi quello di mantenere la porta inviolata in questo finale di stagione con Udinese, Cremonese ed Empoli, anche per tentare di pareggiare il rendimento del girone d'andata. Nelle prime 19 gare di campionato, infatti, la squadra di Sarri aveva chiuso ben 11 volte con senza subire gol, infilando un filotto di 6 partite consecutive dalla sesta all'undicesima, con Verona, Cremonese, Spezia, Fiorentina, Udinese e Atalanta. Una serie positiva raggiunta anche nel girone di ritorno dalla 23esima alla 28esima, con Salernitana, Sampdoria, Napoli, Bologna, Roma e Monza. A questi se ne sono aggiunti appena altri 2, per un totale di 8. Rispetto alla prima metà di stagione c'è stata sicuramente un po' meno continuità, ma il rendimento rimane una delle certezze di questa stagione. Restano ultimi tre sforzi per concludere in bellezza, entrare nella storia del campionato italiano e, soprattutto, avvicinarsi ancora di più al vero grande traguardo di questa annata, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. E non subire gol per forza di cose, darebbe di sicuro una grande mano per conseguirlo.