Lazio - Acerbi, prove di disgelo: nel weekend l'incontro

Una domenica che difficilmente verrà dimenticata, per lo meno in tempi brevi, nell'ambiente Lazio. Come un fulmine a ciel sereno infatti, alla vigilia del match tra Olanda e Italia, sono arrivate le forti dichiarazioni di Francesco Acerbi per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Parole forti che hanno provocato un vero e proprio strappo tra la società e il giocatore e tra lo stesso e i tifosi. Nessuno infatti si aspettava che un calciatore esemplare come lui potesse rilasciare quelle dichiarazioni.

RITORNO - Intanto, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il difensore ieri è passato a Formello in mattinata per svolgere il tampone. Oggi nel centro sportivo la squadra pranzerà insieme, è prevista una doppia seduta, e questo potrebbe essere il primo punto di contatto per parlare con il calciatore anche se il vertice vero e proprio è fissato per il weekend.

STRATEGIA - Fino ad ora la società ha preferito non incontrare il calciatore anche per dare un segnale di forza, Acerbi è uno dei cardini di questa squadra ma come già accaduto in passato che chi sbaglia ne subisce le conseguenze. Tuttavia dei primi contatti e prove di disgelo ci sono stati: una chiamata con l'agente del giocatore Federico Pastorello e il ds Tare per fissare l'incontro che ci sarà nei prossimi giorni e far rientrare il caso.

