Lazio, Acerbi: “Una stagione ricca di emozioni con alcune incomprensioni"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna a parlare tramite i social Francesco Acerbi uno dei protagonisti nel bene e nel male della stagione della Lazio. Il difensore tramite un post su Instagram ha fatto un resoconto dell'annata, salutando anche i compagni di squadra partenti: "Una stagione ricca di emozioni, gioie e alcune incomprensioni, ma l'importante come al solito è il risultato ottenuto sul campo: obiettivo Europa centrato. Un saluto particolare a @leivalucas con il quale ho avuto la fortuna di condividere molte esperienze importanti e che stimo sia come uomo che come calciatore, un punto di riferimento per i giovani che hanno avuto la fortuna di imparare da lui.In bocca al lupo per il futuro anche a @thomas_strakosha @luizfeliperamos27".