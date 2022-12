Lazio-Al Thani, i tifosi scatenati sui social: “Ma Lotito…”

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

“Al Thani, emiro e capo del Qatar e proprietario del Paris Saint-Germain, è un tifosissimo della Lazio”. La rivelazione di Matteo Renzi, ex Premier, ha scatenato i tifosi sui social. La passione che l’emiro del Qatar avrebbe nei confronti dei colori biancocelesti ha mandato in tilt tanti laziali. Sogni di acquisti faraonici, di stadi ipermoderni, di vittorie e trofei. Tra i commenti, nelle piazze social, se ne leggono infiniti. Tutti tra il serio e il faceto: “Ma quando ci casca…”, ammette Andrea senza esaltarsi troppo. Eppure qualche sognatore fa voli pindarici: “Con uno così vinciamo tutto e di più. Lotito vendi la Lazio all’emiro e l’aquila volerà altissimo”. Poi è il turno dello scettico: “Ma Lotito quando vende? Mai! E soprattutto Al Thani fa il tifoso, mica ha detto che si viole comprare la società”. Scettico sì, e anche veritiero. Tra laziali non si parla di altro. E qualcuno vorrebbe già il grande colpo: “Al Thani arriva e prende subito Cristiano Ronaldo”. Stop alle fantasie nonostante si parli di una delle famiglie (a quanto pare la terza) più potente al mondo con un patrimonio stimato addirittura in 335 miliardi di dollari. Troppi pure per sognare.