Lazio, al via il ritiro: c'è una novità per i tifosi, ecco i dettagli

Primo giorno di ritiro in quel di Formello, la Lazio ha ufficialmente iniziato la preparazione pre campionato con la seduta mattutina svolta sotto gli occhi attenti di mister Sarri. Un ritiro insolito che per la prima volta si sta svolgendo nel quartier generale biancoceleste e non all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo, una novità anche per il popolo laziale che non avrà quel contatto diretto con la squadra come negli anni precedenti.

La società però, come spiegato dalla radio ufficiale del club, sta lavorando per poter aprire le porte del Fersini ai tifosi e consentire loro di assistere a qualche sessione di lavoro della squadra del cuore. Maggiori informazioni verranno date più avanti, sarà cura della società stabilire le modalità e comunicarle.

