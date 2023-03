Lazio, alla scoperta di Zapelli: chi è il ragazzo che vuole conquistare l'Italia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Bruno Zapelli, ecco il nome nuove che irrompe di prepotenza nel calcio italiano. In una fase in cui i selezionatori nostrani vanno alla ricerca di calciatori all’estero, il Ct dell’Under 21 Nicolato sfruttando il suo doppio passaporto italo-argentino ha deciso di puntare su di lui. Il calciatore dopo averne parlato con la famiglia ha risposto presente, così come Retegui nella nazionale maggiore. Come riporta la consueta rassegna di RadioSei il ragazzo era già da tempo sui taccuini degli osservatori di tutto il mondo. In Italia si erano fatte avanti Inter e Roma, ma l'unica vera offerta presentata al suo club di appartenenza, ovvero Belgrano è arrivata da un club brasiliano, che ha messo sul piatto 3,5 milioni di dollari. Cifra ritenuta non soddisfacente presidente della società argentina per il jolly offensivo classe 2002. Una mossa lungimirante, perché il valore del gioiellino è cresciuto ulteriormente con il passare delle settimane e la chiamata con gli azzurrini di Nicolato può aiutare a far lievitare ancora di più la cifra per la cessione. Un passaggio che in Argentina viene dato quasi per scontata nonostante il contratto in scadenza al 31 dicembre 2025. La Lazio si è inserita da poco nella corsa, ma è già passata in pole position e l'obiettivo è chiudere prima che possa crearsi un'asta al rialzo.

Cresciuto nel mito di Riquelme, il fantasista non sembra avere fretta di decidere il suo futuro. D'altronde negli ultimi anni si è abituato alle voci sul suo conto: "Resto calmo, cerco di isolarmi da tutto questo. A volte è un po' difficile, perché le notizie appaiono ovunque. Con i social network praticamente si sta al telefono tutto il giorno". Per effetto di ciò ha deciso di ritagliarsi dei momenti per staccare un po’, che si vanno ad aggiungere a quelli legati alla sua professione con lo psicologo personale e la palestra privata, dove continua a lavorare anche oltre gli allenamenti con la squadra. Da buon italo-argentino scolta molta musica, che alterna con podcast tematici sul calcio: "Mi piacciono in particolare quelli dei giocatori, nell'ultimo periodo mi sono concentrato su quelli che parlano di Guardiola o Aimar". Il mondo Lazio a quanto pare non gli è del tutto estraneo visto che quando è arrivato in prima squadra ha ricevuto i consigli di un ex piuttosto recente della compagine biancoceleste, ovvero Diego Novaretti: "Cerco sempre di imparare da lui, dal Chino Rojas e da Hernan Bernarello. Lavoro ogni giorno - aveva raccontato qualche mese fa - per continuare a migliorare, giocare più minuti possibili e soprattutto vincere, in attesa di scoprire cosa accadrà dopo". Una crescita importante che lo ha portato prima all'Under 21 e poi chissà magari ancora in Italia con la maglia della Lazio.