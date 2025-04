Lazio| Allarme in attacco, servono i gol dei centravanti: la difesa insegna

RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime 7 partite, ben 5 reti arrivano dai tifosi solo 2 dalle punte. Un dato sorprendente e che si porta dietro tante riflessioni da azzerare il prima possibile per il finale di stagione. Nelle ultime uscite dell'ultimo mese, la gioia targata Alessio Romagnoli ha portato a quattro gol, ma adesso servono quelli degli attaccanti. Da dopo Milan - Lazio dello scorso 2 marzo, quando segnarono Zaccagni e Pedro sono arrivate 5 reti dalla difesa.

Come riporta La Repubblica, nello stesso periodo le uniche due reti segnate da un attaccante porta il nome di Gustav Isaksen. Più precisamente, è dal 15 febbraio che non vanno a segno i centravanti della Lazio. In questo periodo bisogna evidenziare però che l'infortunio lungo due mesi di Castellanos ha pesato molto. Dopo il 9 febbraio quando ha messo a referto un gol e un assist nel 5-1 rifilato al Monza, l'argentino non ha più inciso per colpa dei problemi muscolari.

Il dato ancora più assurdo poi è che Noslin ha siglato in stagione lo stesso numero di gol di Romagnoli (5). L'ultimo colpo risale infatti al 27 ottobre, contro il Genoa. La rimonta contro il Bodo/Glimt è un imperativo sì, ma tutto passa dal cinismo e la concretezza sottoporta. Non c'è più tempo per sbagliare, la semifinale di Europa League si intravede dai vicoli del quarto di finale di ritorno. Servirà la miglior Lazio per riuscire nell'impresa.