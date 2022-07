Lazio, anche Milinkovic svolge le visite mediche: a breve ad Auronzo

ULTIME DA FORMELLO AURONZO GIORNO 3 - LAZIO, RADU SOLITO CUORE D'ORO: IL REGALO AI BAMBINI AURONZO - Ennesimo bellissimo gesto di Stefan Radu sempre più bandiera e punto di riferimento della Lazio. Al termine dell'allenamento pomeridiano allo Zandegiacomo di Auronzo, il difensore rumeno ha regalato due palloni ad alcuni bambini che glieli avevano... AURONZO - Ennesimo bellissimo gesto di Stefan Radu sempre più bandiera e punto di riferimento della Lazio. Al termine dell'allenamento pomeridiano allo Zandegiacomo di Auronzo, il difensore rumeno ha regalato due palloni ad alcuni bambini che glieli avevano... WEBTV AURONZO GIORNO 4 - LAZIO, L'ARRIVO DEI NAZIONALI E DEI NUOVI ACQUISTI - FOTO&VIDEO AURONZO - Sono arrivati intorno alle 13 i cinque calciatori della Lazio che erano attesi nella giornata di oggi qui in ritiro: oltre ai nazionali Acerbi, Marusic e Hysaj, ecco finalmente anche Marcos Antonio e Nicolò Casale. Per loro il pranzo con la squadra e nel... AURONZO - Sono arrivati intorno alle 13 i cinque calciatori della Lazio che erano attesi nella giornata di oggi qui in ritiro: oltre ai nazionali Acerbi, Marusic e Hysaj, ecco finalmente anche Marcos Antonio e Nicolò Casale. Per loro il pranzo con la squadra e nel... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ACERBI NELLA LISTA DELLA JUVENTUS: I DETTAGLI La Juventus pensa a Francesco Acerbi, è la novità di queste ultime ore. I bianconeri stanno lavorando alla cessione di Matthjis de Ligt, ieri sera c'è stata una riunione con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, Bayern Monaco e Chelsea sono in... La Juventus pensa a Francesco Acerbi, è la novità di queste ultime ore. I bianconeri stanno lavorando alla cessione di Matthjis de Ligt, ieri sera c'è stata una riunione con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, Bayern Monaco e Chelsea sono in...