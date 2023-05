Lazio, ancora 5 colpi a disposizione: la squadra di Sarri vuole tornare a sparare

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si decide tutto oggi, ma quasi. La sfida di questa sera contro l'Udinese può rappresentare per la Lazio l'occasione di portarsi a meno di un passo dal traguardo Champions League. Per la qualificazione matematica, dopo la schiacciante vittoria di ieri del Milan sulla Sampdoria, mancano 5 punti: da fare contro Udinese, Cremonese ed Empoli (in attesa di novità sul fronte Juventus). Il calendario semplifica la strada ai biancocelesti che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, arrivano a queste sfide con i tempi giusti, ma con una situazione fisica e mentale che non è la più adatta. I troppi infortuni condizionano le scelte di Sarri, limitano le possibilità di una rosa già di suo corta e stanca e gli ultimi risultati, sicuramente, non hanno portato il sorriso in quel di Formello. Per questa ragione il tecnico biancoceleste ha deciso in questi dieci giorni a disposizione di concederne tre di riposo, evitare doppie sedute per permettere ai suoi ragazzi di scaricare lo stress e distrarsi dalle tensioni, oltre a recuperare la forma fisica. La partita di questa sera può davvero rappresentare la svolta, dare il via a una settimana che si potrebbe concludere con una doppia festa contro la Cremonese (28 maggio): il ritorno in Champions e il decennale dal 26 maggio. I tifosi laziali sognano e affidano le proprie speranze nei loro beniamini, starà a loro, adesso, rispondere sul campo e non deluderli.